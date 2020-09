A-magasinet Norske hemmeligheter «Jeg har ikke råd til munnbind. Har løyet på meg astma for å slippe å forklare hvorfor vi er hjemme»

Hva ville du fortalt om ingen visste at det var du som hadde sagt det? Her får du et innblikk i norske hemmeligheter.

Cathrine Louise Finstad Illustratør og skaper av Norske hemmeligheter

Velkommen til spalten «Norske hemmeligheter». Her deles ekte hemmeligheter som er sendt inn av virkelige personer gjennom Norske hemmeligheters nettside og app. Alle er invitert til å bidra!

Hemmelighetene som sendes inn, illustreres av vår spaltist Cathrine Louise Finstad.