Foto: Emma-Sofia Olsson A-magasinet Marte Michelet Da Marte Michelet skjønte hvilke feil hun hadde begått i boken, fikk hun lyst til å kaste opp. Da Marte Michelet skjønte hvilke feil hun hadde begått i boken, fikk hun lyst til å kaste opp.

18. juni 2021 10:54 Sist oppdatert 13 minutter siden

– Akkurat i dag er jeg en jævlig sliten småbarnsforelder, sier Marte Michelet.

Klokken er ti om morgenen. Verandadøren står på vidt gap mot et solfylt Stockholm.

Det er to dager siden skoleavslutningen for datteren. Niåringene lekte i svensk badevann fylt med fremmede bakterier, noe som førte til magesjau for halve klassen og en lang natt på legevakten for Marte Michelet.

– Jeg er egentlig for trøtt til å gjøre portrettintervju. Når jeg er sliten, banner jeg jævlig mye.

Det er blitt mye nattevåk i det siste. Onsdag publiserte Gyldendal Marte Michelets tilsvar på historikernes gjennomgang av Hva visste hjemmefronten. Hun håper tilsvaret skal svinge en flere år lang debatt i ny retning.

Hun tenner seg en røyk. Spretter en tyggis med beleven bevegelse. Det går i den rekkefølgen. Sigg. Tyggis. Sigg. Tyggis.

