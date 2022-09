A-magasinet Økonomispesial Odd Nordstoga: – Må være de billigste skoene jeg noen gang har kjøpt Han har spilt flere hundre konserter i disse skoene. Det har gjort Odd Nordstoga overtroisk.

I går 13:27

Odd Nordstoga (49) Hvem: Artist klar for Norgesturné. Aktuell med det nye albumet «Inn i skogen».

Hva: Et par spesialsydde cowboystøvler fra Texas.

Det du omgir deg med når du spiller musikk, er nesten like viktig som å øve. Disse skoene kjøpte jeg hos Skomaker Dagestad i Oslo i 2005, og jeg har brukt dem på hundrevis av konserter. Det er blitt mine faste spillesko.

Når du først har et par faste spillesko, blir du litt overtroisk. Å ta gitaren ut av kassen, rigge seg til, ta på spilleskoene – det er et slags ritual. Det gjør meg tryggere på at jeg husker låtene og liksom «klikker» ting på plass. Skoene bringer meg inn i mitt rette musikalske habitat, hehe.

Prisen var ca. 2500 kroner. Jeg syntes det var absurd å gi så mye for et par sko, men skomakeren forsikret meg om at slike sko bare blir bedre med årene. Da det i tillegg viste seg at han kjente masse folk fra mine trakter i Vest-Telemark, hadde han meg på kroken.