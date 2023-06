– Kan det være skadelig på noe vis for barn å se drag?

– Nei, det vil jeg ikke si. Problemet er når foreldre tydelig signaliserer at de ikke liker det, mens ansatte på skolen sier at dette er bra, for da får barna et lojalitetspress. Barn ser opp til foreldre og lærere. Hvis de uttrykker veldig forskjellige holdninger, kan det bli stressende for barna, sier han.

Derfor mener Øverland det er viktig at foreldre får god informasjon om hva barna skal se, og hvorfor. Og at de får mulighet til å komme med innspill eller selv bli invitert på showet.