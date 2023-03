A-magasinet Matskolen Matskolen: Aldri bakt surdeigsbrød? Prøv nå!

Fire ting er viktig: Surdeigen, melet, temperaturen og væskemengden. Følg oppskriften, så går det bra.

28.02.2023 15:36

Det er like mange myter og regler i surdeigsbaking som det er mikroorganismer i startkulturen. Jeg skal ikke ta på meg rollen som myteknuser, men jeg kan si noe om hva som er viktigst, og sånn cirka hvorfor det er slik. Med det som utgangspunkt kan du få et helt ålreit resultat. Og etter hvert et veldig bra resultat.

Surdeigen: Det er viktig at den er levende. Basta. De som blir provosert av dette utsagnet, kan lese notis nederst i saken.

Melet: Siktet hvitt mel, gjerne importerte sorter med mye gluten, gir luftig brød, men mindre smak. Fullkornsmel gir sammen med surdeigen en fantastisk smak og langt mer liv. Den samme opplevelsen av smaksvariasjoner får du med forskjellige kornsorter som emmer, spelt, einkorn, svedjerug eller landhvete. Men start med en blanding av minst 50 prosent siktet hvete sammen med finmalt fullkornsmel.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.

