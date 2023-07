A-magasinet Leve sammen Hvordan si at hun vil skilles?

Han skjønner ikke hvor ille hun har det i ekteskapet. Nå leter hun etter en begrunnelse som han både vil forstå og akseptere.

Jeg har bestemt meg for å forlate min mann etter sommeren. Det er en beslutning som har vokst frem over lang tid, gjennom masse tvil, grubling og overveielse. Usikkerheten har vært knyttet til at jeg alltid har vært glad i ham, og at vi fortsatt kan ha det fint sammen. Samtidig er han ofte så fjern og fraværende, at jeg blir helt fortvilet og ulykkelig.

I disse periodene når jeg ikke inn til ham i det hele tatt, og hverken ser meg eller bryr seg om hva som er viktig for meg. Og med tiden er dette bare blitt verre og verre. De siste par årene har det egentlig vært sånn hele tiden, bare avbrutt av en og annen kortvarig periode, hvor stemningen er litt bedre mellom oss. Men langt ifra nok, til at jeg kan ha det sånn i samlivet mitt.

Vi har tre barn i skolealder, og de vil nok ta et brudd veldig tungt. Spesielt de to eldste. Og det piner meg å tenke på, at jeg skal påføre dem masse sorg og fortvilelse. Forhåpentlig vil det være forbigående, men i starten kommer de uansett til å bli veldig skuffet og lei seg, og sikkert også sint på meg. Et spørsmål jeg har stilt meg mange ganger, er om jeg burde utsette bruddet til de blir eldre. Men når jeg har landet på at jeg ikke lenger vil utsette det, er det fordi det ikke nødvendigvis ville bli lettere for dem om fem eller ti år, for eksempel. Kanskje ville det tvert imot bli enda verre da. Det er i alle fall et inntrykk jeg får, når jeg hører om hvordan ungdommer og unge voksne kan reagere på foreldrenes skilsmisse. En annen ting jeg frykter, er at jeg selv vil gå til grunne, hvis jeg skal fortsette å leve i et så håpløst ekteskap på ubestemt tid. Det ville i alle fall ikke vært bedre for barna.

Les Frode Thuens svar lenger ned: