Psykolog Frode Thuen: Handler det om meg eller forholdet?

Hun mener det er viktig å skille følelsene fra hverandre når man vil skilles. Hva skyldes forholdet, og hva skyldes ens egne demoner?

Publisert: 22.08.2023 19:12

Jeg har hatt mange samtaler med venner om hvorvidt de burde forlate sin partner. I den sammenheng er det én dimensjon som jeg tenker er viktig, og som vi ofte ender opp med å diskutere, nemlig betydningen av å skille følelser fra hverandre. Det hadde vært veldig interessant å lese dine refleksjoner rundt dette.

Selv ble jeg skilt for en del år siden etter at min daværende mann forlot meg. Før han bestemte seg, hadde han nok gått en del runder med seg selv og vurdert for og imot skilsmisse. Men han delte aldri sin tvil med meg, og han dro på dagen da han først fortalte at han ville skilles. Jeg hadde det utrolig kjipt etterpå, men klarte likevel relativt raskt å stable meg på bena og skape et godt nytt liv. Og nå er jeg faktisk litt takknemlig for at det ble som det ble, selv om det var enormt tøft da det skjedde. Min eksmann har derimot slitt veldig.

Les Frode Thuens svar lenger nede i saken: