A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Foreldrekoden: Livet i gråsonen Datteren deres er kronisk syk, og foreldrene er utslitt av nattevåk og frykt. At femåringen oppfatter den dårlige stemningen mellom dem, har de aldri tenkt på.

Hedvig Montgomery

Emily Eldridge Illustratør

I går 09:36

Et ganske ungt par sitter og venter på meg. De sitter i hver sin ende av sofaen på venteværelset, så langt fra hverandre de kan komme. Begge har blikket stivt festet i hver sin mobiltelefon. «Jeg orker bare ikke å snakke om det mer», sier hun når de har satt seg ned inne hos meg. Paret har et barn med kronisk sykdom, det tærer på dem begge. På hver sin måte.

Datteren de fikk for fem år siden var på ingen måte planlagt. De hadde nettopp truffet hverandre, det hastet egentlig ikke så mye. Men av og til er livet sterkere enn planene som legges, og fint er egentlig det. Så da de to strekene viste seg på graviditetstesten, følte de egentlig glede begge to. Glede over at de ble en familie, og at det ble dem. «Jeg hadde aldri visst at jeg ønsket meg barn, dersom det ikke hadde skjedd», sier Sebastian.