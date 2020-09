«Jeg har forandret meg. Skal jeg prøve å få tilbake eksen?»

Han skjønner at han ga henne for lite oppmerksomhet og var for dårlig til å kommunisere. Nå mener han at han har endret seg.

Åge Peterson

Frode Thuen Professor, Høgskulen på Vestlandet

Nå nettopp

Min tidligere kjæreste gjorde det slutt for noen måneder siden, av det jeg vil kalle klassiske grunner. Hun følte hun sto alene med å finne ut av våre utfordringer, at hun ikke fikk nok oppmerksomhet i hverdagen, og at jeg lukket meg når det kom til vanskelige ting. Dette hadde hun tidvis uttrykt overfor meg, uten at jeg greide å endre meg. Vi snakket aldri med noen om problemene våre, men vi prøvde å jobbe med det. I korte perioder fikk vi det til å fungere, men falt lett tilbake til gamle mønstre.

Selv om vi hadde det veldig bra sammen på de gode dagene, ble det litt for mange av «gråværsdagene». Og jeg skulle så inderlig ønske at jeg hadde kjempet mer for forholdet og hadde klart å vise henne at hun var alt for meg.