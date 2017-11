Å få maten til å vare til skrinnere tider er utgangspunktet for det aller meste av matkultur. Det er et alvorlig tema, og derfor er det også noe av det morsomste å holde på med: Å røyke en fisk, speke et geitelår eller lage vin. Eventuelt en postei.

For meg har høsten alltid representert et overskudd av viltkjøtt. Ikke fordi jeg har tid til å gå mye på jakt selv, men fordi venner og familie gjerne skjenker meg en hel del kjøtt.