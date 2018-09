Bekkefaret, Stavanger: – Vi var en så nær familie. Vi gjorde nesten alt sammen. Det var liksom oss fem. Av og til kan det føles som en straff. At han som var familiens midtpunkt, skulle bli borte.

Storesøstrene Gayatri (26) og Casthory (28) Jeevaharan sitter i stua ved siden av hverandre i en sort skinnsofa. På et lite bord står et bilde av familiens yngstemann. De vil ikke at lillebroren skal bli glemt.