Like sikkert som at vår følger vinter, er at norske krigsfilmer etterfølges av historikerdebatt. Denne gangen er det Jan Baalsrud-historien Den 12. mann som er lagt under lupen.

«Nordmenn har en hang til film som forsinket nasjonsbygging», skriver historiker Ivo de Figueiredo, mens idéhistoriker Kjetil Jacobsen kaller det «Nasjonale myter i Hollywood-formel».