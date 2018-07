Trenger mennesker som er mer enn fire år gamle å drikke av sugerør?

Ja, mener amerikanerne. I dette landet bruker de nemlig 500 millioner sugerør hver eneste dag. Dette til tross for at det ikke finnes noen indikasjoner på at folk i USA har større problemer med å lære seg å drikke av kopp eller glass enn andre. Her, som i andre land, mestrer de aller fleste denne motoriske utfordringen innen de er to-tre år gamle.