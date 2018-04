– Privat informasjon om millioner av Facebook-brukere er på avveie. Mark Zuckerberg ble derfor denne uken grillet av kongressen i USA. Hva slags følger får dette for dem?

– De som er satt til å stille de kritiske spørsmålene under høringen, kan ikke nok om internett. Facebook vet mer, de klarer å forutse hvilke spørsmål de vil få og klarer derfor å svare. Aksjekursen økte derfor etter høringen. Det underligere er at avisen The Guardian skrev om denne saken allerede i 2015.