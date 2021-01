Solskjær har skapt splid mellom meg og sønnen min

De siste ukene har jeg vært litt sur. Jeg har ikke helt skjønt hvorfor. Men nå tror jeg at jeg har funnet forklaringen.

Heidi Marie Skarnes Redaksjonssjef i Aftenposten Junior

Randi Matland Illustratør

Nå nettopp

Notert er et ukentlig skråblikk fra Aftenpostens journalister.

Babyface. Eller Ole Gunnar Solskjær som vi nå kaller ham 21 år etter at han skjøt Manchester United til Champions League-seier.

Han er en person det er vanskelig ikke å like. Han smiler når han blir intervjuet på TV. Og han virker hyggelig. Og så er det jo stort at en nordmann har fått en så viktig jobb! I hvert fall hvis man tenker at fotball er viktig. Men uansett, nå kjenner jeg at jeg blir så sur.