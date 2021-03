Han ble rasende da han fikk vite at han skulle bli far

Da hun ble gravid, sa barnefaren at han ikke ville ha kontakt med barnet. Hvordan vil det påvirke datteren når hun blir tenåring?

Frode Thuen Frode Thuen er professor i psykologi ved Høgskulen på Vestlandet.

Åge Peterson Illustratør

Vi var ikke kjærester da jeg i sin tid ble gravid med min datter. Vi bare datet, etter at han hadde tatt initiativ til at vi skulle treffes. Graviditeten var overhodet ikke planlagt, men jeg ble overlykkelig. Han ble imidlertid rasende da han fikk vite det og forlot meg på sekundet.

Noe av grunnen var antagelig at han løy for meg fra den dagen vi møttes, om at han var singel. Det viste seg at han hadde samboer.

Fra å være en sjarmerende, interessert, tilsynelatende varm og raus person, endret han seg «over natten». Personen som først vartet meg opp som en prinsesse, ble iskald, kynisk og kalkulerende. Han sa klart fra at han ikke ønsket å ha noe med meg eller barnet å gjøre.

