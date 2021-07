Foto: Emily Eldridge A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Paret drømmer om å flytte, men de tre barna vil ikke Foreldrene drømmer om å bo i byen. Kan de rykke opp barna fra nærmiljøet for å leve ut drømmen?

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

Paret jeg treffer, har tilsynelatende alt. Tre barn, gode jobber, et fint hus. Men i det siste har de tenkt mer og mer på at de trenger en forandring. Begge foreldrene kunne tenke seg å flytte inn til byen, til et annet miljø, et annet liv.

Men barn er ofte mer konservative enn voksne. De ønsker seg det som er kjent og trygt. Kan man overtale barn som er kommet et godt stykke ut i skoleløpet, til å prøve noe helt nytt?

Hedvig: Dere skriver til meg at dere gjennom året med pandemi har tenkt mye på hvordan dere vil at livet skal se ut.

Far: Vi merker jo at vi to har mer tid enn før. Barna er ikke så opptatt av oss lenger. Vi er litt lei av stedet vi bor. Jeg har bodd der siden 1976. De samme naboene, de samme menneskene. Og jeg tenker: «Shit, jeg har aldri bodd i byen.» Å gå ut i gatene uten en plan bare for å titte, gå på kafé, ta en øl, kjøpe meg noe jeg ikke trenger. Ingenting av dette har jeg gjort. Men jeg har lyst til å gjøre det nå.

Hedvig: Dere overtok ditt barndomshjem?

