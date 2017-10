Mange kjenner kanskje til begrepet eplesmør. De som kjenner til dette produktet av høstens juveler, vet også at det ikke er noe meierivarer inkludert, kun innkokte epler som blir til en tykk, smørbar, gyllenbrun masse som passer like godt på brødskiven som i sausen.

I og med at dette er roller som også smør av melk gjerne inntar, er begrepet eplesmør ganske treffende. Legger vi til at ku-smør kanskje er noe av det mest verdifulle vi har hatt i kjøkkenskapet opp igjennom århundrene, så er det naturlig at vi brukte begrepet til å pynte på andre råvarer også. Fortsatt er det jo slik at folk kaller plantebaserte, bleke meieri-substitutter for nettopp smør, som for å løfte det til et nivå det egentlig ikke hører hjemme på.