Portrettet Shahid Rasool var utpekt som gjengleder. I dag advarer han unge mot «brorskapet». Shahid Rasool ble utpekt som gjengleder og fikk 12 års fengsel. I dag mener han de kriminelles «brorskap» er bygget på en løgn.

Nå nettopp

Sent på kvelden den 7. oktober ser Shahid Rasool at han har et ubesvart anrop. Men mobiltelefonen har stått på lydløs, og 57-åringen legger seg til å sove igjen – uvitende om hva som skjer rett utenfor.

Midt i boligområdet på Mortensrud i Oslo, der Shahid Rasool bor med familien og driver kampsportsenteret Fighters Gym, blir skudd løsnet. I gressbakken bak Lofsrud skole ligger en 20 år gammel gutt livstruende skadet.

Ved 3–4 tiden den natten våkner Rasool igjen. Han står opp for å be, noe han gjør hver natt.

Samtidig sjekker han mobiltelefonen og en SMS-melding:

