Ingvild Tennfjord

Vinskolen: Nytt på nytt

Akkurat nå slippes en rekke nykommere på Vinmonopolet. Mange av dere merker det ikke engang. Men flytter du blikket litt, får du med deg flere godbiter.

4. nov. 2021 11:23 Sist oppdatert nå nettopp

Vi var kommet til vin nummer 58 da tanken slo meg. Hva er egentlig vitsen med dette? Fremdeles var det lenge til lunsj. Listen over viner kjentes uendelig lang. Men nyhetsslippet i november er årets største. Må bare jobbe på. Smak, spytt. Smak, spytt. Men tvilen satt igjen som en bitter ettersmak. Får leserne egentlig med seg det som skjer? Et nyhetsslipp er enormt viktig for anmelderne, men er det viktig for deg? Her kommer kortversjonen av hva som er greia med nyhetsslipp.

Bare bestselgere ville vært kjedelig

Om Vinmonopolet bare skulle basere utvalget sitt på bestselgerne, hadde hyllene sett veldig annerledes ut. Utvalget hadde vært traust, klassisk og fransk. Bestselgerlisten er rimelig stabil, ofte over år. Men vinverdenen endrer seg raskt. Akkurat nå skjer det spennende ting i Chile, for eksempel. Druen país var lenge en arbeidshest, mest brukt til å blande ut billig rødvin. Kan den skinne? Og kan vinbøndene få bedre betalt ved å satse på kvalitet? Nordmenn elsker vin fra Chablis, og har gjort det i årevis. Utvalget er raust i de lavere priskategoriene fra området. Men du finner faktisk ingen Grand Cru-Chablis i hyllene. Før nå.

Eller hva med rødvin fra Østerrike? Tallene viser en salgsøkning. Kunder etterspør varer, men utvalget i hyllene er skrint. Voila – dette er poenget med et nyhetsslipp. Bredde, trend og nykommere. Smakene som får hylleplass er fredet i ett år. Etter det er det salgstallene som avgjør om de beholder plassen. Noen viner kommer i små parti. Da forsvinner de ut når flaskene er solgt. Hver åttende uke er det nyhetsslipp. Konkurransen er brutal. De fleste nykommerne forsvinner med tiden. Men slippene skaper dynamikk og en sjanse for flere, også vinbønder uten storkapital eller klassisk region å sette på etiketten.

Fast hylleplass er en gullbillett.

Når du går inn på de aller største polene, finner du omtrent 2500 produkter. Men gjennom bestillingsutvalget har du tilgang til mer enn 30.000! De kunnskapsrike kundene bruker det «usynlige» bestillingsutvalget flittig. Leser anmeldelser og smaksnotater. Følger med på når knapphetsgoder fra deres favorittprodusenter kommer og bestiller i morgentimene. Majoriteten trenger å se og holde flasken før de kjøper. Importørene trenger å få vist frem produkter. Testutvalg, heter den muligheten. Ved hvert slipp får et knippe importører en sånn «gullbillett». Produktet får fredet hylleplass på de største polene et halvt år. Jakten på flere gullbilletter har også bidratt til en underskog av oppdelte importselskaper. Innimellom kommer gull i test. Ofte mye ræl.

Sjekk hyllekantene

Ingenting av dette tenker du på når du handler, gjør du vel? Mange har en fast rute på polet, og den går rett til de italienske rødvinene. Hjemmeleksen i dag er: stopp opp. Se deg rundt. Sjekk hyllekantene som er merket med nyheter. Spør folkene på jobb. Når du først har enkel tilgang til et av verdens rauseste vinutvalg, er det like greit å benytte seg av det.

Nå i november finner du ekstra mange nyheter fra klassiske vinområder. Vinmonopolet vet at mange av dere etterspør det nå før jul. Årgangs-champagne. Hvit Rioja. Lagret Bordeaux. Burgund. Brunello. Alt dette skal vi meske oss med i de neste ukene. Men først tenkte jeg å vie oppmerksomheten til noen av nykommerne du garantert ikke har på radaren.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn