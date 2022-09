A-magasinet Godt brukt Godt brukt: – Den har forfulgt meg hele livet Han har prøvd en million ganger å kvitte seg med den. Men den blå tallerkenen nekter å forsvinne.

I går 10:43

Stig Bareksten (49) Hvem: Destillatør og masterblender i OSS Craft Distillery. Dobbelt gull fra uoffisielt brennevin-VM, San Francisco World Spirits Competition. Hva: En blå glasstallerken av ukjent opprinnelse

Denne tallerkenen har forfulgt meg hele livet. Den er av blått glass. Jeg aner ikke hvor den kommer fra, definitivt ikke hjemmefra. Jeg har sikkert fått med meg noe mat fra noen. Jeg har vært nomade i store deler av livet, og tallerkenen har vært med hele tiden, både til England og minst et tyvetall steder i Oslo. Jeg tror den går helt tilbake til 80-tallet.

Jeg pleier ikke å få med meg tingene mine. Kaster og kjøper nytt. Men den tallerkenen kommer alltid på bordet. Den er i bruk.

Det mest irriterende med den, er at den ikke passer noen steder, heller ikke i skapet. Den er litt mindre enn middagstallerkenene og litt større enn frokosttallerkenene. Og det er kun én av den.

Jeg har villet kaste den en million ganger, men den forsvinner aldri. Så sent som i forrige uke ryddet jeg og bestemte meg for å kaste den. Men denne rakkeren overlevde igjen. Alt annet servise i huset har jo knust og er blitt byttet ut. Så det må være et eller annet med tilknytningen. Den vil ikke bli kastet! Det er som en film fra 70-tallet, der en person dukker opp igjen og igjen og kleber seg på.

– Da barna var små, ønsket de alltid den blå tallerkenen. Det var kamp om den. Så den har vært en sentral del av hverdagen

– Er du egentlig litt glad i den?

– Jeg er usikker. Jeg må jo være det, siden den har overlevd. Men jeg ryddet den som sagt vekk i forrige uke. Men nå er den jævla tallerkenen tilbake i skapet!