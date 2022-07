Kristiansand – en solskinnshistorie

Mange norske byer har påberopt seg rekorden for flest solfylte dager. Men bare målestasjonen på Kjevik har tall på det.

Langs strandpromenaden i Kristiansand har familien Secer funnet en flokk måker som de mater.

30. juni 2022 13:45 Sist oppdatert i dag 08:01

La det bli lys, sa Gud. Så skapte han solen og Sørlandet.

Mange nordmenn er glade for det, men få er like blide som Anette Knutsen. Klimaflyktningen gikk fra å smøre seg med tålmodighet i Haugesund til solkremsmøring i Kristiansand. Siden er hun blitt her.