A-magasinet Aktiv Lofoten: Mer enn fjell

Er du ikke interessert i luftige topper og svett fjellferie? Lofotsommeren har mye å by på for deg som trives best over – eller under – havoverflaten.

30. juni 2022

– Jeg elsker havet. Jeg søker til havet enten jeg er glad eller lei meg. Der finner jeg ro. I all slags vær.

Det nærmer seg midnatt i Lofoten. Hege Holen Paulsrud (46) er ute og padler kajakk med boston terrieren Rocky (9) på fanget. Hun setter årebladet forsiktig ned i vannet. Det er som hun ikke vil rote til Vestfjordens speilblanke overflate.