Jeg digger utsikt. Lang, vid, stor utsikt. Innimellom karrer og svetter og sliter jeg meg opp med bare det ene målet; at landskapet skal åpne seg, at jeg skal kunne se langt og lenger enn langt og enda over noen blåner og til fjerne fjell.

Og nå er det altså folk som utvikler apper så du kan få vite nøyaktig både hvor du ser og hvor langt du ser. Og Marie Selboskar Lier og Odd Harald Selboskar er sånne folk. De har utviklet Topps og har lovet meg ikke bare å avsløre hvilken topp i Sør-Norge som har videst utsikt – men også bli med dit. Mange tror det er Gaustatoppen, men det er altså feil.