San Luca ligger ved foten av Aspromonte-fjellet i Calabria, regionen som ligger helt på tåspissen av den italienske støvelen. Lite minner om at denne landsbyen med drøyt 4000 innbyggere huser noen av Italias rikeste menn.

Oppover den hullete veien ligger det hauger med søppel. Mange av husene er falleferdige. Fra samtlige hus stikker det armeringsjern opp fra taket. Klaser med strømkabler henger over de mørke, trange gatene.

Her er ingen tagging på veggene, men det er kulehull over alt: på trafikkskilt, skiltet til postkontoret. Søppelcontainerne i metall ser ut som dørslag.

San Luca omtales som ’Ndrangheta-mafiaens helligste moder – «La Mamma Santissima». Hvis man kan si at den kalabresiske mafiaen har en hovedstad, så er det her.

‘Ndranghetaen er en av verdens mektigste, farligste og rikeste forbrytersyndikater.

Grunnlaget for den voldsomme rikdommen skaffet den seg gjennom kidnappinger.

I de ville og vakre Aspromonte-fjellene ble hundrevis av mennesker lenket fast i grotter eller små fjellhytter som lå gjemt inne i skogkledde juv. Kalabreserne gjorde kidnappinger til en industri.

Spedbarn og gamle

Fra 1970 til starten på 1990-tallet tok de 650 mennesker over hele Italia. Flere av landets mest kjente personer ble rammet.

Folk over hele landet var mål. 22 barn ble kidnappet, inklusive flere spedbarn. Av og til holdt de dem fanget i lang tid – opptil to år – for å øke løsepengene. Mange ble drept etter få dager. Familiene ruinerte seg på å skrape sammen de enorme summene, men deres kjære vendte aldri hjem. 71 personer forsvant.

I 1973 kidnappet ’Ndranghetaen John Paul Getty III. Han var barnebarnet til den amerikanske oljemilliardæren med samme etternavn. De kuttet av 16-åringen det ene øret for å sikre løsepenger på to milliarder lire. Getty ble frigitt, men han kom seg aldri etter den traumatiske opplevelsen.

Geskjeften var lukrativ, men som mafiaavhoppere fortalte, var det krevende.

Selve kidnappingen var lett. Utfordringen var å ta vare på den kidnappede etterpå. Man måtte finne et godt skjulested, og man trengte minst ti pålitelige personer til å ta seg av logistikken.

Lokalbefolkningen hjalp til

I flere småbyer i Calabria bisto lokalbefolkningen. Carlo De Feo, som ble kidnappet i 1983, ble så avmagret at han greide å komme seg ut av lenkene og rømme.

Han gikk på måfå i fjellet. Helt utmattet traff han på en gruppe kvinner og barn. Han trodde at han var reddet, men kvinnene fulgte ham tilbake til kidnapperne.

Andre opplevde det samme.

Gislene som ble holdt fanget i Aspromonte, ble dårlig behandlet. Når politiet avlyttet telefonsamtaler, hørte de at mafiaen omtalte fangene som «griser». I boken Anime nere, Svarte sjeler, skildrer den kalabresiske forfatteren Gioacchino Criaco hvordan mafiaen betraktet gislene:

«De er griser i lenker, stinker urin og skriker som barn som blir stukket med nåler, irriterende skapninger man ikke ville ta i».

Gislene fikk hverken lov til å vaske seg eller skifte klær. Ofte ble de lenket fast i grotter fulle av rotter. De ble tvunget til å sove i sine egne ekskrementer. Hvis de gråt eller skrek, ble de banket opp. Hele tiden ble de skjelt ut, og de fikk kun smuler å spise. Selv små barn fikk slik behandling.

Vil ikke fordømme

På oversiden av San Luca snor det seg en støvete kjerrevei oppover i Aspromonte-fjellene. Geiteflokker hopper lettbent over veien. Selv på det høyeste punktet – Montalto, 1955 meter over havet – er det tett skog. Området domineres av en smal klippe som ruver fritt i landskapet, som en råtten tann i en tom underkjeve.

Gislene fortalte at de hadde sett denne klippen da de ble holdt fanget. De berettet om kirkeklokkene de hørte i det fjerne.

Fader Pino Strangio, sognepresten i San Luca, er født og oppvokst i byen. Han beskriver perioden med kidnappinger som «en forferdelig tid». Derfor fikk han laget en kopi av den smale klippen med et kors på toppen, og han arrangerte en gudstjeneste for å minnes alle ofrene.

– Hvordan ser du på døden og lidelsen som mafiaen påfører andre?

– Jeg kan ikke fordømme mafiamedlemmer og skyve dem til siden. Vi må ønske dem velkommen, starte en dialog for å få dem til å forstå at livet er vakkert.

Han har på seg en hvit prestekjortel. I en snor henger brillene ned over den store magen. Presten understreker at innbyggerne i San Luca er gode mennesker.

Rystet Italia

Den pensjonerte løytnanten i carabinieri (det italienske militærpolitiet) Cosimo Sframeli jobbet for en spesialavdelingen som etterforsket kidnappingene på 1970- og 80-tallet. Han husker spesielt én sak som rystet hele Italia.

I mars 1987 tok mafiaen den syv år gamle Marco Fiora i Torino. I en hule ble han lenket fast med en kjetting som var så stram han ikke kunne reise seg. Kjeltringene sa hele tiden til den lille gutten at foreldrene ikke var glade i ham, og at de hadde sagt at kidnapperne bare kunne beholde ham. Store politistyrker ble satt inn for å lete etter gutten. De brukte helikopter, men til ingen nytte.

Kidnapperne hadde gitt familien et passord slik at de visste at det var dem som ringte. Etter lange forhandlinger kjørte Sframeli en Fiat 500 opp i fjellene. Han hadde lyset på i kupeen slik at mafiaen skulle se at han var alene. Med seg hadde han en koffert full av merkede sedler.

Et sted var veien blokkert av store steiner. Maskerte personer kom frem med haglgeværer. De tok pengene og forsvant opp i fjellene.

Fiora slapp fri, men mafiaen ga ham en klar advarsel: Så lenge han levde, kunne de finne ham og drepe ham og resten av familien. 2. august 1988 – etter 520 dager i fangenskap – fant politiet Fiora i nærheten av landsbyen Ciminà. Gutten var helt utmagret. To menn måtte bære ham fordi han ikke lenger evnet å gå.

– Du er ikke min mamma. Gå vekk. Jeg vil ikke se deg, var det første han sa da han fikk se moren.

Kidnapperne ble aldri tatt.

Mamma modig slo tilbake

18. januar 1988 ble starten på slutten for ’Ndranghetaens kidnappingsindustri. Da ble 18 år gamle Cesare Casella kidnappet sør for Milano, og han ble sendt til Aspromonte.

Der ble han holdt fanget i en trang hule. Rundt halsen og foten festet de jernlenker som var naglet til veggen med kjetting. Familien betalte 1 milliard lire (9 millioner kroner i dagens verdi) i løsepenger, men mafiaen forlangte ytterligere 5 milliarder lire.

Moren Angela Casella reiste til Calabria. Hun lenket seg fast på torget i San Luca med en plakat. På den sto det at hun forlangte at mafiaen skulle slippe sønnen fri. Lokale innbyggere fra regionen kom for å støtte henne. Mafiaen mistet befolkningens sympati i Calabria. Saken fikk stor oppmerksomhet i italienske medier. Casella ble omtalt som «mamma modig», og det ble et folkekrav at myndighetene måtte gjøre mer for å bekjempe mafiaen og stoppe kidnappingene.

Etter 743 dager ble Cesare Casella sluppet fri.

På begynnelsen av 1990-tallet møttes ’Ndranghetaens mektigste gudfedre. De var bekymret. «Mamma modig»-aksjonen førte til at myndighetene vedtok å fryse verdiene til familier som ble rammet.

Mafiaens inntektskilde tørket ut. De eldre mafiabossene mislikte all oppmerksomheten, og de besluttet å slutte med kidnappinger. Isteden gikk de inn i en enda mer lukrativ geskjeft: kokain.

(Kilder: intervjuer med en rekke eksperter, politifolk og aktører som var involvert den gangen – i tillegg til avisartikler fra La Reppublica, Corriere della Sera og La Stampa.)

Artikkelforfatteren er Moskva-korrespondent, men var tidligere avisens Europakorrespondent. Han har skrevet boken De modige – italienernes opprør mot mafiaen.

