Om 43 år gamle Sivert Høyem lukker øynene og tenker på Madrugadas seige fødsel på slutten av 1990-tallet, tenker han på en kveld i Borgen i Gamlebyen i Oslo. Signalbygget ble senere pulverisert for at byen skulle vokse, men denne mørke kvelden hadde fire nordnorske kamerater tidlig i 20-årene leid toppetasjen for å øve.

Innflytterne fra nord var til tider så blakke at bassist Frode Jacobsen og gitarist Robert Burås måtte dele seng. De var spillesugne, men så ukjente at de måtte betale for å få lov til å opptre.