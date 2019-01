Jeg måtte bli nesten 40 år før jeg klarte å slappe litt av på dette med pasta. I likhet med mange andre matinteresserte hadde jeg et litt for religiøst og dogmatisk forhold til hvordan alle de klassiske rettene skulle lages. Alle pastatyper hadde et stressende «egentlig» og «tradisjonelt» ved seg, noe som kan legge en demper på matgleden. Og som til tider gjør det hele unødvendig komplisert.

Jeg er den første til å rope om at tradisjoner skal studeres og respekteres, men av og til må man gi det fingeren. Som regel er det rett og slett noen munner som skal mettes og et kjøleskap som skal ryddes.