Det er noe barnslig og primitivt over smeltet ost. De fleste ostetypene smaker ganske likt når de smeltes, og de smaker alltid godt.

Lenge fornektet jeg min svakhet for den uimotståelige kulinariske lavaen og spiste lite av den. Jeg tror til og med jeg innbilte meg at jeg tålte den dårlig, for slik å beskytte meg mot ydmykelsen ved å bli fersket ved toastjernet.