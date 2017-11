– Når vi først skulle gjøre dette, måtte vi tenke stort. Vi måtte tenke skikkelig stort, sier direktør for nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre.

Vi står i et hjørne av en diger leilighet på Manhattan og ser bilene fyke forbi langt der nede på Park Avenue. Her, blant New Yorks mest fasjonable adresser, befinner det seg en historisk skatt som Myhre mener er helt unik i verdenssammenheng. Nå er han kommet for å hente den hjem.