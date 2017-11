I denne spaltens Alfabet for sammensatte følelser har jeg i dag har kommet til bokstaven Z. Det er Z for Zeno. Egentlig skriver jeg om Avhengighet. Men jeg trengte å få brukt denne sjeldne bokstaven Z. Zenos bekjennelser er en av mine aller mest elskede og gjenleste romaner. Den er et mesterverk, blant annet om det avhengige mennesket.

Romanen kom i 1923. Italieneren Italo Svevos styrke er de varme og kjærlige beskrivelsene av de udugelige. Zeno er hypokonder. For ham er det én ting som er verre enn å være innbilt syk, og det er tanken på å være innbilt frisk. Svevos skikkelser er udugelige til det meste, særlig mennene.