Veien til lykkelandet Synes du økonomisk historie er komplisert? Vel, her er en fem minutters leksjon i hvordan Norge ble søkkrikt.

29. sep. 2022 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

Norge er et av verdens rikeste land. Vi har også en av verdens høyeste levestandard. Så hva var det egentlig som ble gjort riktig underveis?

I korte trekk kan vi si det sånn: Norge er velsignet med både olje, gass, vannkraft, tømmer og fisk. I tillegg har fornuftige politikere sørget for at disse ressursene har vært effektivt utnyttet. De har også bygget opp en rekke offentlige velferdsordninger og lagt til rette for at kvinner deltar i arbeidslivet. Økonomien er altså en blanding av kapitalistisk markedsøkonomi og innslag av sterk og styrende stat. Fremdeles er noen av Norges største selskaper, som Equinor og Norsk Hydro, eid av staten. Det er bare å gratulere.