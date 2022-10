Psykolog Frode Thuen: Hun får ikke sex

Mannen er uinteressert i sex og nærhet. Kan hun bli i forholdet?

Frode Thuen Psykolog

Åge Peterson Illustratør

I går 12:54

Jeg elsker min mann og håper det skal bli oss for alltid. Samtidig er det skremmende å tenke på å leve videre med en aseksuell mann uten interesse for erotikk. Minst like skremmende er det å tenke på å bli alenemor for mindreårige barn parallelt med at jeg lever et hektisk karriereliv.

Min mann er en fabelaktig far, stefar og «husfar». Men han jobber mye, ofte på kvelder og i ferier, og han føler seg stadig bakpå. Tidligere gjorde dette at jeg følte meg sjalu og ensom, men akkurat det har bedret seg da jeg selv etter hvert har begynt å jobbe mye.