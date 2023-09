A-magasinet Gåsehud Vamp-sjef Øyvind Staveland: – Jeg leter alltid opp gåsehuden inni meg når jeg fremfører «Tir n’a Noir»

Øyvind Staveland bruker gåsehud aktivt, både når han komponerer og når han står på scenen.

Publisert: 23.09.2023 15:06

– Jeg har et nært forhold til gåsehud. Når man forstår hva den betyr og hvordan den berører folk, så bruker man den jo gjerne i kunsten, i komposisjon og i overlevering til publikum. Men da jeg var ung undret jeg meg mer over hva det var. Var jeg overfølsom kanskje? Hvis man kan kalle det en slags jakt på gåsehud starter det med komponeringen. Oppstår den når du lager en sang, så får du et slags kick av det. Da vet du at du er inne på noe, at du har noe å bygge på. Får jeg den med meg helt fra starten finner jeg den lett igjen når jeg skal fremføre sangen.

– Har du da noen konkrete måter for å overføre den til publikum?