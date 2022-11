Vinskolen: Smaken av hverdag

Hva drikker man til uinspirerte hverdagsmiddager i november? Her er fasiten.

15. nov. 2022 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

Det kjennes som om november har vart i månedsvis allerede. Om to uker er julelysene oppe. Desember er like rundt hjørnet, og en lang parade av kos ruller i gang. Jeg vet, jeg vet. Men seriøst – går ikke dette veldig langsomt fremover?

I den nær endeløse rekken av høstgrå hverdager, trenger vi noen gode smaker. Prisene er lave. Bruksområdene brede. Jeg skulle ønske de også fungerte som tidsmaskiner. Men enn så lenge er dette hva jeg klarte fremskaffe. Seks viner som kler trauste tirsdager og fisk i aluminiumsform til middag.

La én ting være klart: Det er overhodet ikke vanskelig å finne god vin til 600 kroner flasken. Da er gjerne adressen eksklusiv. Jordsmonnet dokumentert å være imponerende gjennom århundrer. Investeringsviljen er stor. Teknologi utprøvd og tilgjengelig. Jeg skulle så inderlig ønske at det var like lett å finne frem glitrende smaker i billigsegmentet til deg. Men gang på gang viser det seg å være en langt mer krevende øvelse. La meg forklare de vanligste utfordringene vi støter på.

Masseproduksjon

Store aktører er gjerne både profesjonelle og erfarne. Men for å kutte kostnader, må rimelige viner ofte lages i store kvanta. Industriell gjær og temperaturkontroll minsker feilmarginene på sluttproduktet. Men sluker de også noe av personligheten? Jeg synes som regel at viner med lav pris, har et litt glatt, kommersielt preg. Helt konkret blir smaken litt tett og kompakt. Nyansene forsvinner, og ettersmaken kjennes som en jevn kurve som ikke beveger eller endrer seg.

Kunstig smak

Ved innkjøp av industriell gjær, kan produsenten velge å fremheve enkelte egenskaper. Temperaturkontroll og ståltanker som hindrer tilgang til oksygen, forsterker smaken av frukt. Ofte er de begge glitrende verktøy. Men har du smakt hvitvin eller prosecco som smaker intenst av pære- eller ferskengodteri? Da er sjansen stor for at noen har vært litt for tung på labben med akkurat disse verktøyene. Fruktsmaken må kjennes autentisk. Hvis ikke, er vinen diskvalifisert.

Ubalanserte smaker

Syre som stikker. Alkohol som brenner i svelget. Smak som minner om bruspulver eller plastikk. Markedet flommer over av slike smaker. De hører du sjelden eller aldri om i denne spalten. Vi vil at smaken av frukt skal bære friskheten og alkoholprosenten. Munnfølelsen skal være behagelig. Ettersmaken samlet. Er du i tvil? Skyll vinen rundt i munnen. Åpne opp etter svelget. Konsentrer deg i tretti sekunder. Ubehagelig eller bra?

Ukens viner er hyggelig priset. De er tilgjengelige og sjarmerende. At de tilfeldigvis også passer til uinspirerte hverdagsmiddager i november, er selvsagt ikke tiltenkt. Men jeg håper de gjør ventetiden frem mot advent litt kortere. Hold ut, folkens! Bare to uker igjen nå.

