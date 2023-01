I 16 år har Tanja Alina Berg hatt hvit januar. Det begynte med at eksmannen bebreidet henne. Høyrepolitiker Øystein Sundelin har samme tradisjon. Det er særlig én effekt som har overrasket ham. Men har hvit måned egentlig noe for seg? Hvite vaner

For ham begynte det med en hektisk julebordsesong. For henne med en anklage. Hvor mye kan du drikke uten at det skader helsen?

26.01.2023 11:39

Det er fredag 30. desember. Hjemme hos Tanja Alina Berg (45) i Skien er bordet dekket til fire. Hun og samboeren Jostein feirer nyttår stille og rolig en dag på forskudd, sammen med hans to sønner.

Festmenyen består av ribberester marinert på asiatisk vis, hjertesalat og glassnudler. I glassene øl og brus. Etterpå deler de en flaske musserende mens de ser «Absolutely fabulous» fra 2016.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn