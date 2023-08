La fortid være fortid

Hun har funnet den store kjærligheten i voksen alder, men nå klarer hun ikke forsone seg med sitt gamle liv.

Publisert: 17.08.2023 Oppdatert: 17.08.2023 14:59

Jeg er en kvinne som i voksen alder har funnet den store kjærligheten. Alt jeg har drømt om, viste seg plutselig å være mulig: Etter to år sammen er denne mannen fremdeles klokere, varmere, sterkere og mer omsorgsfull enn alt jeg har opplevd før i livet.

Problemet mitt nå er å finne en måte å leve med mine tidligere forhold. Det er nemlig vanskelig å forsone seg med hvordan jeg er blitt behandlet før – ikke minst hvor lite min tidligere mann tok hensyn til mine behov og følelser. Og kanskje aller mest: hvordan skal jeg leve med at jeg selv valgte både å gå inn i og bli i mitt forrige ekteskap.

Ikke være alene

Jeg opplever at jeg prøvde å si ifra og prøvde å jobbe med forholdet, uten at det førte til endring. Men jeg hadde jo to ben som jeg kunne gått ut av forholdet på. At jeg trodde det var slik et forhold måtte være og ikke hadde lyst til å være alene, er en dårlig unnskyldning for at jeg ikke gikk.

