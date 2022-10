A-magasinet Portrettet Yosef Wolde-Mariam: Fra byvanker til bløffmaker

Mens millioner lyttet til musikken hans, fremførte rapperen skrøner for journalister. Nå får Yosefs historier nytt liv på NRK.

20. okt. 2022 21:42 Sist oppdatert 11 minutter siden

Han har alltid vært en historieforteller.

I vennegjengen var Yosef Wolde-Mariam den som fikk de andre til å lytte og le. Etter at han og barndomskompisen Tshawe ble stjerner med Madcon for 15 år siden – med over 300 reisedøgn i året, fykende jorden rundt for å spille stadionkonserter, i Martha Louises 40-årsdag, på Bayern Munchens gullfest – satte han seg ned med journalister og fortalte om barndommen.

Om årene han bodde med faren, som var buddhistisk munk i Taiwan. Om tiden som barnesoldat i Kambodsja. Om da han levde i en trehytte i Amazonas med en apekatt som bestevenn.

Bløff, bløff og bløff.

– Hva skal jeg si. Vi møtte ofte masse journalister. Ofte masse av de samme spørsmålene. Vi var lei av å svare på dem, sier Yosef.

– Hvis du tror det er mye løgner i norsk presse, så vær glad du ikke kan tysk ... der har det skjedd mye.

Rapperen gliser, løfter håndleddet med Rolex-klokken og tenner seg enda en røyk.

Neste uke blåses det nytt liv i historiene hans. Da slippes TV-serien «Flus» på NRK, en dramakomedie med Herman Flesvig, Chirag fra Karpe og en haug andre skuespillere som, understreker Yosef, «du ikke finner på Nationaltheatret».

Settingen: et gangstermiljø i Oslo på tampen av 90-tallet.

En av forfatterne: Yosef Wolde-Mariam, musikk-veteran og TV-serie-nybegynner.

Denne gangen er historien inspirert av hans virkelige oppvekst, som er ... hva, egentlig?

Yosef bretter opp ermet på T-skjorten og blottlegger en arm dekket av blekk, hvor han har tatovert inn lange linjer fra et annerledes liv:

Sønnen hans, som stirrer inn i et speilbilde av Yosef. Et gråtende øye, som symboliserer Yosefs far. Og helt nederst, en kvinne med afro og patronbelte, som sikter med et gevær, klar til å avfyre. Yosefs mor.