A-magasinet Økonomispesial Lære for livet Hvis du vil gjøre barna dine en stor tjeneste, så snakk med dem om penger.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

27. september 2022

Det er vanskelig å si nei til et barn som ønsker seg noe. Det var lettere før i tiden, da foreldrenes økonomi gjorde det umulig for barna å be om noe utenom jul og bursdag. Å få en ting eller et klesplagg, var noe stort og sjeldent. Sånn er det ikke lenger.

«Barna våre vil bare ha mer og mer ting», sukker en oppgitt far. «De skjønner visst ikke at det finnes en bunn i vår lommebok.»