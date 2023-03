A-magasinet Matskolen Hvit ragù

En god ragù er mange ting og har utallige oppskrifter. Men én ting er den ikke: tomatsaus med litt kjøtt.

23.03.2023 10:19

Jeg har nevnt det før: Viktige størrelser som rømmegrøt, hummus, kraft, hamburger, bearnaise eller nudelsupper må stadig snakkes om. Og i dag tar jeg nok en gang opp den italienske pastasausen ragù. Du vet den vi nordmenn oftest kaller kjøttsaus.

Selvfølgelig kan du ha litt tomat i kjøttsausen. Sammen med en skvett rødvin, litt bruning og lang koking får den da et lett rødlig skjær. Men jeg har kommet til at det aller beste er å droppe tomat, rødvin og bruning fullstendig. Denne måten å lage saus på kalles gjerne ragù bianco, hvit ragù, og mange insisterer på at det er dette som egentlig er ragù.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.