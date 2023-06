Gruer seg til å treffe foreldrene hans

De har bare hilst via Facetime, og inntrykket er ikke det beste. Nå skal de feriere sammen.

02.06.2023 13:35

Jeg gruer meg til sommerferien. Da skal samboeren min og jeg være sammen med hans foreldre på hytta deres i en uke. Det tror jeg kan bli veldig krevende. De bor på en annen kant av landet, og jeg har bare så vidt hilst på dem i forbindelse med at samboeren min har snakket med dem på Facetime. Og det har ikke vært spesielt hyggelig, synes jeg.

Jeg traff samboeren min i fjor høst, og vi flyttet sammen nå i vår. Så alt er veldig nytt, og sommeren blir første anledning til å bli kjent med foreldrene og familien hans. Så da han for en tid siden foreslo at vi skulle tilbring en del av sommerferien i hans hjemby, og på hytta sammen med foreldrene hans, var jeg med på det. Ellers ville han helt sikkert følt at jeg egentlig ikke er interessert i forholdet vårt. Men det er jeg virkelig. Vi har det veldig fint sammen, og jeg ønsker at vi skal satse på hverandre.

Les Frode Thuens svar lenger ned: