A-magasinet Russland Irina haiket til fronten for å lete etter sønnen. Og etter sannheten om Putins krig.

Russiske Irina (44) har saumfart likhus og reist gjennom bomberegn på leting etter soldatsønnen.

15.06.2023 12:53

Luften stinket av død. Varmen var intens. Irina Tsjistjakova (44) var på et likhus ved det sentrale militærsykehuset i Rostov sør i Russland. Her lå de døde som ingen kunne identifisere. Containerne sto i en stor lagerhall, og i et hjørne lå blodige uniformer i en haug.

Det var august 2022. I seks dager bladde Irina seg gjennom bildene av mer enn 400 drepte soldater, på jakt etter sønnen sin.

Fire måneder tidligere var Irinas liv blitt snudd på hodet. 11. april klokken 14:20 ringte telefonen hennes mens hun kjørte bil. Det var en offiser.

– Irina Petrovna, vi vil informere deg om at sønnen din, Kirill Aleksejevitsj Tsjistjakov, er tatt til fange på ukrainsk territorium.

Irina ble helt slått ut. Morgenen etter satt hun på kjøkkenet og drakk kaffe. Telefonen ringte på ny, og igjen var det en offiser. Denne gangen sa han at sønnen var savnet. Mest sannsynlig var 19-åringen drept.