Mange av dere har nok lagt merke til at jeg er over gjennomsnittlig opptatt av å bruke rester. Det vil si: Jeg mener ikke at det er restemat når man har en plan. Det er snarere flere kapitler i fortellingen om en råvare.

Kapitlene i denne fortellingen blir ikke bedre enn råvaren de er komponert på, og det er nettopp mitt argument for å bruke litt mer penger på maten og kaste mye mindre. Dette blir aller tydeligst når rettene lages av gammelt brød, som er blant mine favoritter.