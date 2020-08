A-magasinet Aktiv Dette maleriet gjorde Jotunheimen kjent for verden

Det var en sensasjon da to studenter dokumenterte deler av fjellheimen i 1820. – De laget tegninger og akvareller som var så nøyaktige og detaljrike at de kan sammenlignes med dagens fotografier, sier Harald Østgaard Lund ved Nasjonalbiblioteket.

14. juli 1820 sto tre slitne menn på en spiss topp 2067 meter over havet. De hadde nettopp utført det som skulle gå inn i historien som den første alpine bestigningen av et norsk fjell. Under og rundt seg hadde klatrerne utsikt til daler, breer, vann og tinder. Et landskap som til da var ukjent.

På dagen to århundrer senere blir turen gjenskapt av et annet klatrelag. Fjellheimen er omtrent den samme som den var i 1820, men nå har den et navn: Jotunheimen.

– Det var interessant å ettergå en tur som har betydd så mye for norsk fjellsport, sier Ralph Høibakk.

– Dessuten er 14. juli bursdagen min. Det var jo artig å kunne feire den der oppe på toppen.

– Hvor gammel ble du?

– 83 år.

Anders Opdal, som Høibakk klatret sammen med, er 82.

– Det er mulig vi slo rekorden for eldste klatrelag på toppen av Falketind.