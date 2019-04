Tom Georg Myhre ligger livløs i sofaen, men Freddy Hulback ringer ikke etter ambulanse.

Han tenker at det er kjørt for ham om politiet skulle dukke opp nå. Han er ute på prøve. Hvis han oppfører seg ordentlig, slipper han å sitte inne resten av soningstiden for drapet han begikk i 1992. Blir han derimot tatt for å ruse seg på heroin, åker han rett inn igjen. Dessuten har han en grovkalibret revolver liggende i kjærestens leilighet på Bøler, som helt sikkert vil bli funnet ved en ransaking.