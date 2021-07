A-magasinet Portrettet Når Zeliha Kazmouz-Acar sier at hun er konservativ muslim, skvetter folk: – De tror jeg har en granat i sekken Hun er like kompromissløs enten det gjelder kronprinsen, kjærligheten, hijaben eller boksesekken.

Nå nettopp

Hun sluttet med briller i frykt for å bli gjenkjent. Hjemmeadressen slettet hun fra Gule sider. Tog og demonstrasjoner kan være skremmende å gå i. Hva om noen hater henne så mye at de vil ta henne?

Zeliha Kazmouz-Acar ble kjent som «den som ikke hilste på kronprinsen».

– Hilsingen skjedde i løpet av ett sekund, og kronprinsen tok det helt fint, sier Zeliha Kazmouz-Acar.

«Jeg hilste jo»

10. august for to år siden forsøkte Philip Manshaus å drepe de besøkende i Bærum moské med et jaktvåpen. Han hadde planlagt å komme på id-dagen, men blandet dagene.

Noen dager etter angrepet kom kronprinsen til moskeen for å vise støtte til dem som ble angrepet.

På forhånd hadde Zeliha Kazmouz-Acar og to andre kvinner som besøkte moskeen diskutert om de skulle håndhilse på ham. De bestemte seg for å gjøre det som føltes riktig for dem.

Mange pressefolk ventet utenfor. Kun to fotografer fikk lov til å komme inn. På kortene som dinglet rundt halsen deres, kunne kvinnene lese to mediehusnavn de ikke dro kjensel på.

«Hvem er NTB? Det høres ikke kjent ut. Det må være en liten lokalavis. Så lenge NRK ikke er her, er det ikke så farlig», tenkte Kazmouz-Acar.

Tre minutter før kronprinsen kom inn, holdt hun hånden tett inntil brystet. Kronprinsen strakte hånden sin ut. Kazmouz-Acar tok ikke imot den.

Det at hun ikke hilste på ham, kjenner hun seg ikke igjen i.

– Jeg hilste på min måte. Med hånden på hjertet og varme i stemmen.

