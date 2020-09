Musserende fra Oslo og Bærum: – En slags eple-petnat som gjør meg glad

I starten lo de av tanken på engelsk musserende og tysk rødvin. Ikke nå lenger. Det er derfor du bør følge nøye med når nordisk vin nå gjør sitt inntog i hyllene. Her får du også Ingvild Tennfjords vinanbefalinger.

Vet du hva jeg elsker? Å kjenne at oppfatningen min om hva som er mulig, dyttes på. Nylig var jeg en av dommerne i smakskonkurransen Norsk Vinskue. 24 norske viner var levert inn til vurdering. Forventningene mine var heller lave til tross for at overraskende mange dyrker druer i Norge.

Ambisjonsnivået deres er mildt sagt varierende. Spennet går langs aksen «gøy med druer i hagen» til «vin av internasjonal kvalitet om noen år». Så hva skjedde der ved dommerbordet? Jeg fikk håp. Norsk vin er i nyfødtfasen. Ingen av vinene hadde hatt et stort kommersielt marked i sin nåværende form. Men det som imponerte meg, er fremdriften. Kvalitetshevingen går overraskende kjapt. En håndfull pionérer driver dette fremover, og derfor bør du ha dem på radaren. Fremtiden er kanskje nærmere enn du tror.