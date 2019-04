Nesten to uker før Tom Georg Myhre skal dø av en overdose på Hauketo, blir Jernbanepersonalets Sparebank i Storgata utsatt for et væpnet ran. En maskert gjerningsmann truer betjeningen med pistol og avfyrer et skudd i taket før han forlater åstedet med 105.250 kroner.

Politiets åstedsgranskere finner igjen prosjektilet i taket og tomhylsen på gulvet. Begge deler er kaliber .22. De sikrer flere spor som kan brukes i jakten på gjerningsmannen.