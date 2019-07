For folk som driver med mat og vin, er Georgia det forjettede land. Etter sigende var det her på Svartehavets østkyst at vinmaking startet for mer enn 8000 år siden, og den fruktbare jorden her har i årtusener vært foredlet med korn, frukt, grønnsaker og husdyr.

Jeg har aldri vært i Georgia, men innimellom tillater jeg meg å reise dit i glasset eller i grytene. Da blir det ofte grove fortolkninger og høy grad av romantisering.