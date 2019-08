Sommerfugler i magen? Eller er det mer som et stikkende vepsebol der inne?

Skolestart er en stor overgang for både barn og foreldre. I ukens bonusepisode av Foreldrekoden forsøker vi å komme med gode råd til nykommere på både barneskolen, ungdomsskolen og videregående.

– Forstå hvor viktig skolen er

Hva kan du som mamma eller pappa gjøre for å hjelpe barnet ditt til en myk og fin start? Og det kanskje aller viktigste rådet ligger i nettopp denne erkjennelsen. At du faktisk har en viktig rolle og oppgave. Du må involvere og engasjere deg.

– Skal du forstå barnet ditt, må du forstå hvor viktig skolen og skolehverdagen er er for dem, sier psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i ukens episode.

Må tone ned høye krav og forventninger

Men i en tid der karakterjag, prestasjon og flinkhet har presset seg frem som diskutable dyder i barn og unges liv, mener Montgomery at en av foreldrenes viktigste utfordringer faktisk er å holde igjen og ufarliggjøre.

– Vi må passe på at barna ikke gjør seg selv ulykkelige, ved at de har for store krav og tror de skal lykkes på første forsøk, sier Montgomery.

