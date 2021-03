A-magasinet Hedvig Montgomery – Foreldrekoden Én ting gjør barn spesielt utsatt for tvangshandlinger «Jeg må trekke ned i do syv ganger, ellers dør bestemor.» Les familieterapeut Hedvig Montgomerys råd for barn med tvangstanker.

Hedvig Montgomery Psykolog og familieterapeut

Emily Eldridge Illustratør

14 minutter siden

Det foregår i mange familier, hver eneste dag. De har en liten sjef som styrer knallhardt hva som kan sies, og hvordan ting skal gjøres. Skjer det noe som er uventet eller utenfor mønsteret, bryter barnet sammen. Det eneste som synes å dempe barnets uro, som kan gjøre det fornøyd, er at alt foregår akkurat på hans eller hennes måte.

Omgivelsene himler med øynene: Det kan da ikke være nødvendig å dille sånn med barnet! Men de utslitte foreldrene vet at det ikke er verdt å ta opp kampen, at det er bedre å være med på galskapen. Selv når den kan innebære reiser inn i magiens verden. Men det finnes en vei ut, både for foreldrene og barnet som sitter fast i mønstrene sine.